İşçilerin dehşete düşüren keşfi: Mafya cinayeti iddiası çürüdü, gerçek ortaya çıktı

ABD'nin Boston şehrinde yer alan bir iskele üzerinde çalışan inşaat işçileri, beton bloğun içinden insan kafatasına benzer bir nesneye rastladı.

Medyaya da yansıyan görüntülerde beton bloğun kırılan bir parçasının içinden insan kafatasına benzer bir nesnenin gün yüzüne çıktığı görüldü.

New York Post'un haberine göre, bulunan nesne analiz edilmek üzere torbalanarak adli tıp uzmanlarına gönderildi. Yıllardır çözülemeyen bir cinayet olayının aydınlanabileceği ya da tamamen yeni bir soruşturmanın açılabileceği yönünde spekülasyonlar başladı.

MAFYANIN ŞEHRİ

Eski Massachusetts Eyalet Polisi Memuru Todd McGhee, yaptığı açıklamada, "İlk tepkimiz mafyayla bağlantı kurmak olur" ifadelerine yer verdi. McGhee kafatasının bulunduğu yerin kimsenin uzun süre fark etmeyeceği bir yer olması nedeniyle seçilmiş olabileceğini belirtti.

Boston şehri 1970'lerden beri Whitey Bulger ve Einter Hill Gang adlı iki kişi tarafından işlenen çok sayıda cinayetle anıldığı için McGhee'nin senaryosu da olası görüldü.

Ancak pazartesi günü Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada kafatasının sahte olduğu duyuruldu.

Yerel gazete Boston Globe'un haberine göre, kafatasının oraya nasıl geldiği henüz netleşmedi. Olayla ilgili soruşturma yürütülüp yürütülmediği de belirsizliğini koruyor.