Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Cesetlerden sızan sıvılar yayılıyor! Bandırma açıklarında 24 gün süren kabus

22 Ekim'den bu yana "kontrol hükümlerine aykırı" olduğu gerekçesiyle karaya yanaşamayan ve canlı hayvan taşıyan Spiridon II gemisi rotasını yeniden Uruguay'a çevirdi. İddialara göre, gemi demirde beklediği süre boyunca yaklaşık 140 gebe düve doğum yaptı, birçok buzağı öldü, çürüyen ceset sıvıları güverteye yayılıyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cesetlerden sızan sıvılar yayılıyor! Bandırma açıklarında 24 gün süren kabus
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 16:30

Bandırma açıklarında 22 Ekim'den bu yana "kontrol hükümlerine aykırı" olduğu gerekçesiyle karaya çıkarılmasına izin verilmeyen Spiridon II adlı canlı hayvan taşıma gemisi, 24 günlük bekleyişin ardından rotasını yeniden Uruguay'a çevirdi. Çanakkale Boğazı'nı geçerek Akdeniz'e açılan gemi, Bozcaada açıklarında ilerlerken uzmanlar dönüş yolculuğunun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekiyor.

Cesetlerden sızan sıvılar yayılıyor! Bandırma açıklarında 24 gün süren kabus

Mahkeme kararında, gemide mikroçipi okunamayan ya da küpesi bulunmayan 146 hayvan, yolculuk sırasında ölen 58 sığır ve kayıtlarla uyuşmayan 469 hayvan nedeniyle ithalatın uygun görülmediği belirtilmişti. Bu şartlar nedeniyle binlerce hayvan Türkiye'ye alınmayarak geminin menşei ülkesine geri gönderilmesine karar verildi.

Cesetlerden sızan sıvılar yayılıyor! Bandırma açıklarında 24 gün süren kabus

HEM BUZAĞILAR HEM DE ANNELERİ İÇİN ÖLÜMCÜL RİSK

İddialara göre, gemi demirde beklediği süre boyunca yaklaşık 140 gebe düve doğum yaptı. Doğan buzağıların son derece kötü şartlar altında bulunduğu, büyük bölümünün ise yaşam mücadelesini kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Uzmanlar, doğumların kapalı ve kirli bir gemi ortamında gerçekleşmesinin hem buzağılar hem de anneleri için ölümcül riskler taşıdığını belirtiyor.

Cesetlerden sızan sıvılar yayılıyor! Bandırma açıklarında 24 gün süren kabus

"BU HAYVANLAR URUGUAY'A ULAŞAMAYACAK"

Animal Welfare Foundation yetkilisi Maria Boada, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda geminin ikinci kez uzun bir yolculuğa çıkmasının hayvanlar için ölümcül olabileceğini vurgulayarak, "Yeterli yem yüklenmediğini görüyoruz. Bu hayvanların Uruguay'a ulaşması çok zor. Büyük ihtimalle açık denizde gemiden atılacaklar" dedi.

Cesetlerden sızan sıvılar yayılıyor! Bandırma açıklarında 24 gün süren kabus

"ÇÜRÜYEN CESETLERDEN SIZAN SIVILAR GÜVERTEYE YAYILIYOR"

Avustralyalı veteriner Dr. Lynn Simpson ise gemiden gelen bilgilere göre sadece hayvan refahı açısından değil, halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından da acil bir tehdit oluşturduğunu belirtti: "Bulker torbalarındaki kararmış bölgelerden çürüyen ceset sıvıları güverteye yayılıyor hakkında iddialar var. Bu durum bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Ayrıca gemide çalışan mürettebat da aşırı sıcaklık, amonyak ve kötü hijyen nedeniyle ciddi şekilde tehdit altında."

Cesetlerden sızan sıvılar yayılıyor! Bandırma açıklarında 24 gün süren kabus

CANLI HAYVAN TİCARETİNİN SEBEP OLDUĞU AĞIR TABLO

Animal Save Movement Türkiye, geminin Uruguay'a varması hâlinde hayvanların durumunun ülkedeki partner kuruluş tarafından takip edileceğini bildirdi.
Uzmanlar ise uzun yolculuk, yetersiz beslenme, kötü yaşam şartları, hastalık riski ve açıkta gerçekleşen doğumlar nedeniyle gemideki hayvanların yaşam şansının son derece düşük olduğuna dikkat çekiyor. Bu olayın, canlı hayvan ticaretinin sebep olduğu ağır tabloyu bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yenilenmiş telefonlarda büyük kriz! Tüketici şikayetleri artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Paranı şimdi al sonra ödemeye başla! İşte ertelemeli kredi veren bankalar ve şartları
ETİKETLER
#hayvan hakları
#Spiridon Ii
#Canlı Hayvan Taşımacılığı
#Hayvan Refahı
#Yasal Sorunlar
#Yolculuk Riskleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.