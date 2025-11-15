Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Yenilenmiş telefonlarda büyük kriz! Tüketici şikayetleri artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün satan bir firma hakkında şikayet yağınca harekete geçti. Bakanlık, denetimlerin başladığını duyurdu ve tüketicilere sadece Yetki Belgesi olan firmalardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

15.11.2025
15.11.2025
, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan bir firma hakkında tüketici şikayetlerinin artması üzerine inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu şirketin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Yenileme Yetki Belgesi” sahibi olduğu ve yetkili yenileme merkezi olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden ulaştırdığı şikayetlere ilişkin şunlar kaydedildi:

" Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici başvurularında; kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak, çalıntı ürünlerin yenilendiği, yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı, ilan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır."

https://x.com/ticaret/status/1989582782264172558

