Paranı şimdi al sonra ödemeye başla! İşte ertelemeli kredi veren bankalar ve şartları

İhtiyaçlarını gidermek için nakit paraya sıkışan tüketiciler sıklıkla ihtiyaç kredisine başvuruyor. Özellikle nakit paranın alınıp taksit ödemelerinin ertelendiği ertelemeli krediler çok rağbet görüyor.
Ertelemeli kredide başvurulan bankanın planlamasına ve çekilecek tutara bağlı olarak para tüketiciye verilir ancak tahsil edilmesi ertelenir. Bu süre zarfında genellikle faiz işlenir, bazı bankalarda ise faizsiz seçenekler de sunulabiliyor.
Ertelemeli krediler tüketicinin nakit akışını rahatlattığı için sıklıkla tercih ediliyor. Peki Kasım ayında hangi banka hangi şartlarda ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor?
• Faiz Oranı: %3,64
• Toplam Ödeme: 169.924 TL
• Aylık Taksit: 7.059 TL
• Faiz Oranı: %2,99
• Toplam Ödeme: 156.093 TL
• Aylık Taksit: 6.483 TL
• Faiz Oranı: %2,99
• Toplam Ödeme: 156.093 TL
• Aylık Taksit: 6.483 TL
• Faiz Oranı: %3,64
• Toplam Ödeme: 133.851,80 TL
• Aylık Taksit: 11.112,65 TL
• Faiz Oranı: %3,65
• Toplam Ödeme: 133.450,32 TL
• Aylık Taksit: 11.120,86 TL
• Faiz Oranı: %3,69
• Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
• Aylık Taksit: 11.153,74 TL