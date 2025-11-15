İslam Memiş'ten altın için vurucu 2026 tahmini: Rüzgar tersine dönebilir!

Kategoriler
Katıldığı bir televizyon programında güncel altın fiyatları ve gümüş hakkında kritik değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılı için beklentilerini paylaştı ve altın almak isteyen yatırımcıları uyardı. İşte detaylar...
Şu anda ons altın uluslararası piyasalarda 4.227 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan İslam Memiş, "Serbest piyasalarda fiziki altın kapalı çarşı piyasasında 5.945 lira seviyesinde. Amerikan hükümeti açıldı. Ancak ekonomik veriler burada önemli. Özellikle enflasyon tarafındaki verileri yakından takip edeceğiz. Muhtemelen beklentinin üzerinde bir enflasyon rakamı açıklanabilir" dedi.
"Altın tarafında tekrar enflasyon rakamları yüksek gelince Fed'in 10 Aralık'taki faiz kararında 25 baz puanlık faiz indirimi olacak mı tartışmalarını veya beklentilerini gündeme getiriyor" diyen Memiş, kısa vadeli bir tepki yükselişi olduğunu tahmin ettiğini belirtti.
Özellikle önümüzdeki hafta ters rüzgar olabileceğini belirten Memiş, "Yani 4.100 – 4.250 dolar aralığını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ons altında 4.245 dolar direnci var yukarıda. Buraya odaklandık ama tekrar 100-150 dolar civarında bir satışla karşı karşıya kalabilir" diyerek altın yatırımcısını uyardı.
Bu haftanın altın almak için uygun bir hafta olmadığını düşünen uzman isim, "Önümüzdeki haftalar daha uygun fiyatlamaları beraberinde getirecektir. Ancak bu yükselişler beraberinde nakde ihtiyacı olan vatandaşlarımız da bir noktada sevindirebilir. Özellikle ev alacaklar, araba alacaklar, altının yükselişi için tekrar fırsat kollayanlar bu haftayı değerlendirmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum" diyerek taşınmaz ya da araç sahibi olmak isteyenlerin beklediği haberi verdi.
Memiş, "Ancak nakde ihtiyacı olmayan yatırımcının tekrar 2026 yılında bu yükselişleri orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentisini koruyabilir" dedi.
Yine 2026 yılında ons altın tarafında 4.800 – 4.880 dolar dirençleri olduğunu bildiren İslam Memiş, "Buraları takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafında ilk etapta yine önümüzdeki yıl yıllık bazda 8.000 lira seviyesi ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyor olacağız. Ama bu haftanın özelinde kısa vadeli bir yükseliş. Oradan tekrar önümüzdeki hafta tersine bir dönüş olabilir" diyerek önümüzdeki yıl için beklentisini açıkladı.
Memiş, "2025 yılında altın mı gümüş mü sorusunun cevabını gümüş olarak vermiştim ve 2025 yılının şampiyonu şu anda gümüş olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Ons tarafta 54 dolar seviyesi var. Yine üç haftadan sonra tekrar 54 dolar seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda yine 49 dolar seviyesine, 47 dolar seviyesine, yine 45,5 dolar, 45 dolar seviyesine kademeli alım yapanlar bu fırsatı değerlendirdi" dedi.