İslam Memiş'ten altın için vurucu 2026 tahmini: Rüzgar tersine dönebilir!

BU HAFTA ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN DEĞİL

Bu haftanın altın almak için uygun bir hafta olmadığını düşünen uzman isim, "Önümüzdeki haftalar daha uygun fiyatlamaları beraberinde getirecektir. Ancak bu yükselişler beraberinde nakde ihtiyacı olan vatandaşlarımız da bir noktada sevindirebilir. Özellikle ev alacaklar, araba alacaklar, altının yükselişi için tekrar fırsat kollayanlar bu haftayı değerlendirmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum" diyerek taşınmaz ya da araç sahibi olmak isteyenlerin beklediği haberi verdi.

