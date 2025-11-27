Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? İşte güncel 2026 fiyatları

Kategoriler
Vergi, harç ve cezalara gelecek zamlarda belirleyici olan Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yüzde 25,49 oldu. Bu çerçevede yeni yurt dışı çıkış harç rakamları da şekillenmiş oldu. İşte Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yurt dışı çıkış harcı fiyatları...
TÜİK RAKAMI AÇIKLAMIŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayında yıllık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni yüzde 25,45 olarak açıklamıştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YETKİSİ VAR
Bu oran Yeniden Değerleme Oranı'na karşılık gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeniden Değerleme Oranı'na göre zamlanan vergi ve harçlarda yüzde 50 indirim ve artış yetkisi bulunuyordu.
RESMİLEŞMİŞ OLDU
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanmadı ve Resmi Gazete'de yayınlan kararla vergi, harç ve cezalar gibi pek çok kalemi etkileyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak resmileşti.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?
Yurt dışı çıkış harcı Ocak 2025 itibarıyla 1000 TL olarak uygulanıyordu.
Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'na göre; yurt dışı çıkış harcı 1 Ocak 2025 itibarıyla 1255 lira olacak.