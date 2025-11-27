Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? İşte güncel 2026 fiyatları

RESMİLEŞMİŞ OLDU

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullanmadı ve Resmi Gazete'de yayınlan kararla vergi, harç ve cezalar gibi pek çok kalemi etkileyen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak resmileşti.