Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! Gerçek usule geçerken fatura kolaylığı geliyor

Halihazırda basit usule tabi mükellefler, düzenlemeleri gereken fatura ve perakende satış fişi gibi belgeleri bağlı oldukları oda ve birliklerden, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler ise Bakanlık veya defterdarlıklar tarafından anlaşma yapılan matbaalardan temin ediyor. Elektronik belge düzenlenmesi gereken işlemlerde ise Başkanlığın e-Belge portalı ücretsiz kullanılabiliyor.

