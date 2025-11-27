Menü Kapat
Milyonlarca esnafı ilgilendiriyor! Gerçek usule geçerken fatura kolaylığı geliyor

Kasım 27, 2025 09:19
1
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl itibarıyla basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin temininde kolaylık sağladı.
 

2
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 

3
basit usulden gerçek usule geçecek mükellef

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle gelecek yıl itibarıyla basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin temini kolaylaştırıldı.
 

4
BASİT USUL

HANGİ BÖLGELERİ KAPSAYACAK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde ve büyükşehir belediyesi olan illerde belirli faaliyetlerde bulunan mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirileceği hükme bağlanmıştı.
 

5
emtia imalatı

Bu karar gereğince 30 büyükşehir statüsündeki illerde basit usulde vergilendirilen emtia imalatı ve alım-satımı yapanlar, inşaat işleriyle uğraşanlar, motorlu taşıt bakım ve onarım hizmeti sunanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri, eğlence ve istirahat yerleri ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar, 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek.
 

6
esnaf

UYUM MALİYETLERİ AZALACAK

Bakanlık, geçiş sürecine ilişkin gelen geri bildirimleri dikkate alarak mükelleflerin uyum maliyetlerini azaltmak amacıyla tebliğ düzenlemesi yaptı.
 

7
esnaf vergi

Halihazırda basit usule tabi mükellefler, düzenlemeleri gereken fatura ve perakende satış fişi gibi belgeleri bağlı oldukları oda ve birliklerden, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler ise Bakanlık veya defterdarlıklar tarafından anlaşma yapılan matbaalardan temin ediyor. Elektronik belge düzenlenmesi gereken işlemlerde ise Başkanlığın e-Belge portalı ücretsiz kullanılabiliyor.
 

8
vergi

Düzenlemeyle Bakanlık, kazançları basit usulde tespit edilirken Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflere düzenlemek zorunda oldukları belgeleri bağlı bulundukları oda ve birliklerden temin etme imkanı tanımış oldu.

 

9
vergi esnaf

Böylece, halihazırda basit usule tabi mükelleflerden 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olanlar, düzenlemek zorunda oldukları belgeleri, işletme hesabı esasına göre defter tuttukları süre zarfında bağlı bulundukları oda veya birliklerden de alabilecek. Kullandıkları eski belgeleri ise 2 Şubat 2026'ya kadar iptal ettirmeleri gerekecek. Böylece mevcut imkanlarını kullanmaya devam edebilecekler.
 

10
bütçe

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin maliyetlerini azaltacak düzenlemelerin üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

11
HANGİ ESNAF KAPSAM DAHİLİNDE

HANGİ ESNAF KAPSAM DAHİLİNDE?

Emtia alım-satımı ve imalat yapanlar

İnşaat işi yapanlar

Oto bakım-onarım

Lokanta, kafe, benzeri işletmeler

Eğlence ve istirahat yerleri

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar
