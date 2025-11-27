26 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı… Dün en çok ne izlendi?

26 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar gündem oldu. Dün akşam milyonlarca kişi Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümlerini izlemek için ekran başına geçti. Bir yandan geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlar, diğer yanda yeni sezona iddialı bir giriş yapan diziler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı…