Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

26 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı… Dün en çok ne izlendi?

Kasım 27, 2025 09:02
1
26 Kasım 2025 reyting sonuçları

26 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar gündem oldu. Dün akşam milyonlarca kişi Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümlerini izlemek için ekran başına geçti. Bir yandan geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlar, diğer yanda yeni sezona iddialı bir giriş yapan diziler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı…

2
26 Kasım 2025 reyting sonuçları

26 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de Sahipsizler, Now TV’de ise Sakıncalı isimli diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında yer alan yapımlar seyirciye unutulmaz anlar yaşatırken, günün ilk saatleri itibariyle “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…

3
26 Kasım 2025 reyting sonuçları

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya 23. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 5. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler 39. Bölümüyle, Now TV’de ise Sakıncalı dizisi 2. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşanırken, TRT1’de Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi isimli yabancı sinema filmi ekranlara geldi. Show TV’de Güldür Güldür Show ile ekranlarda kahkaha fırtınaları esti…

4
26 Kasım 2025 reyting sonuçları

26 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın ne kadar izlendiğini gösteren 26 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında izlenme oranlarını gösteren liste yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.