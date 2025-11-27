26 Kasım Çarşamba reyting sonuçları 2025 || Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı… Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
26 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ilgili detaylar gündem oldu. Dün akşam milyonlarca kişi Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümlerini izlemek için ekran başına geçti. Bir yandan geçtiğimiz sezona damga vuran yapımlar, diğer yanda yeni sezona iddialı bir giriş yapan diziler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı…
26 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de Sahipsizler, Now TV’de ise Sakıncalı isimli diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında yer alan yapımlar seyirciye unutulmaz anlar yaşatırken, günün ilk saatleri itibariyle “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya 23. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 5. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler 39. Bölümüyle, Now TV’de ise Sakıncalı dizisi 2. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yaşanırken, TRT1’de Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi isimli yabancı sinema filmi ekranlara geldi. Show TV’de Güldür Güldür Show ile ekranlarda kahkaha fırtınaları esti…
Dün akşam hangi yapımın ne kadar izlendiğini gösteren 26 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında izlenme oranlarını gösteren liste yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.