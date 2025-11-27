Eşi ve kızını gözünü kırpmadan öldürdü! Caniye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Bayrampaşa'da 30 Mayıs 2024 yılında Seydi Şahin isimli cani, eşi Nazime Şahin ile kızı Fatmanur Şahin’i silahla ateş ederek öldürdü. Şahin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

SON SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydi Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şahin, pişman olduğunu söyledi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seydi Şahin’i ‘eşe karşı kasten öldürme’ ve ‘altsoya karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığı ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, hükmen tutukluluk halinin de devamına karar verdi.