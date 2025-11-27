Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Eşi ve kızını gözünü kırpmadan öldürdü! Caniye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde eşini ve kızını vahşice katleden Seydi Şahin hakim karşısına çıktı. Mahkeme caniye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıl hapis cezası verirken, sanığa son sözü soruldu.

Eşi ve kızını gözünü kırpmadan öldürdü! Caniye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 09:14
|
27.11.2025
27.11.2025
saat ikonu 09:14

'da 30 Mayıs 2024 yılında Seydi Şahin isimli cani, eşi Nazime Şahin ile kızı Fatmanur Şahin’i silahla ateş ederek öldürdü. Şahin'in yargılandığı davada karar açıklandı.

SON SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydi Şahin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Şahin, pişman olduğunu söyledi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Seydi Şahin’i ‘eşe karşı kasten öldürme’ ve ‘altsoya karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez cezasına çarptırdı. Sanığı ‘ruhsatsız bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, hükmen tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

ETİKETLER
#istanbul
#ceza
#cinayet
#silah
#bayrampaşa
#Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
#Yaşam
