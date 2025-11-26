Virajı alamayan kamyon yan yattı! Korkutan kaza anbean kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alamayıp yan yattı. Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken yol kısmî olarak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.