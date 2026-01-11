Siirt'te otomobilin yayaya çarptığı anlar saniye saniye kamerada

Kategoriler
Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobilin bir yayaya vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kurtalan Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.