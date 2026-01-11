Görüntülemesi en zor türdü! Karla birlikte ortaya çıktı

Görüntülemesi en zor tür olarak bilinen “Sakallı akbaba” Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kameralara yakalandı.

Yoğun kar yağışının etkili olmasıyla doğada nadir görünen canlı türleri de ortaya çıkmaya başladı. Sarıkamış ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkiinde görülen sakallı akbaba, bir süre havada süzüldükten sonra gözden kayboldu. Kanat açıklıkları 235–280 santimetreye kadar ulaşan sakallı akbabalar, Türkiye'deki dört akbaba türü arasında görüntülenmesi en zor tür olarak nitelendiriliyor. Doğadaki leş ve kemikleri temizleyerek ekosisteme önemli katkı sağlayan bu nadir tür, aynı zamanda bu özellikleriyle doğanın çöpçüsü olarak adlandırılıyor.