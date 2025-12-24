Menü Kapat
Hava Durumu
14°
 | Murat Makas

Yıllar sonra ilk! Akdeniz'de nadir görülüyordu: Bakan bir daha baktı

Akdeniz'de nadir görülen 1,5 metrelik Atlas balığı balıkçı tezgahında yerini aldı. Vatandaşlar Atlas Okyanusu'ndan gelen balığa yoğun ilgi gösterdi.

Mersin’de balık pazarında sezonun en dikkat çeken avı vatandaşların ilgi odağı oldu. Balıkçı tezgahında 'Atlas balığı' olarak adlandırılan tür 1,5 metre boyu ve bölgede nadir görülmesiyle merak uyandırıyor. 25 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balık satışa sunulmadı. Balıkçılar, balığın Akdeniz'e özgü bir tür olmadığını, Atlas Okyanusu'ndan ulaşan nadir balıklardan biri olduğunu kaydetti.

Yıllar sonra ilk! Akdeniz'de nadir görülüyordu: Bakan bir daha baktı

BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, balığın Akdeniz'e özgü olmadığını ve yıllar sonra ilk kez bu büyüklükte yakalandığını ifade etti. Polat, "Sezonumuz açıldığından bu yana yakaladığımız en büyük balık, Atlas balığı dediğimiz bir balıktır. Akdeniz'e has bir balık değil, yani burada görülen bir balık değil. Yıllardır bu balığı görmüyoruz, arada bir yavruları çıkıyordu. Şu an bu büyüklükte, yani yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 25 kilogram ağırlığında ilk defa denk geldik" dedi.

Yıllar sonra ilk! Akdeniz'de nadir görülüyordu: Bakan bir daha baktı

"ADINI ATLAS OLARAK ADLANDIRDIK"

Atlas balığının kökenine ilişkin bilgi veren Polat, bu türün okyanus kaynaklı olduğunu ve deniz akıntılarıyla Akdeniz'e ulaşabildiğini belirterek, "Bu Atlas Okyanusu balığıdır, onun için de adını Atlas olarak adlandırdık. Buralarda çıkan bir tür olmadığı için genelde bilinmeyen bir türdür. Atlas Okyanusu'nun Cebelitarık Boğazı'ndan itibaren Akdeniz'e açılan bir bölümü vardır. Oradan bize zaman zaman değişik türlerde balıklar geliyor. Bu balık da onlardan biridir" diye konuştu.

Yıllar sonra ilk! Akdeniz'de nadir görülüyordu: Bakan bir daha baktı

''ÇOK LEZZETLİ BEYAZ ETİ VAR''

Balığın neden satışa çıkarılmadığını da açıklayan Polat, "Atlas balığı dediğimiz balığın eti bembeyazdır, pamuk gibidir, çok yağlı ve çok lezzetli bir balıktır. Her zaman çıkan bir balık değil. O nedenle satışa sunmadık. Elemanlarımızla kendi aramızda paylaşarak tüketeceğiz. Özel bir balık olduğu için bunu satışa çıkarmıyoruz" ifadelerini kullandı.

