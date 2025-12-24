Bu akşam maç var mı 24 Aralık Çarşamba? Bugünün maçlarının saati ve kanalı

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bugün hangi maçların olduğu da belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 Iğdırspor - Aliağa FK | A Spor
15:30 Boluspor - Fethiyespor | A Spor
18:00 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı | A Spor
20:30 Samsunspor - Eyüpspor | A Spor
14:00 Y. Malatyaspor - Menemenspor | Sıfır TV Youtube
CAF Afrika Uluslar Kupası
15:30 Burkina Faso - Ekvator Ginesi | Exxen
18:00 Cezayir - Sudan | Exxen
20:30 Fildişi Sahili - Mozambik | Exxen
23:00 Kamerun - Gabon | Exxen
AFC Şampiyonlar Ligi
19:00 Al Ahli Doha - Andijan | Spor Smart HD
19:00 Al Nassr - Al Zawraa | Smart Spor 2
13 Ocak 2026 Salı:
13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 Ocak 2026 Çarşamba:
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
15 Ocak 2026 Perşembe:
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)