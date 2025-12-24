Menü Kapat
Spor
Bu akşam maç var mı 24 Aralık Çarşamba? Bugünün maçlarının saati ve kanalı

Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, La Liga gibi liglerde yarış devam ederken bugün maç var mı merak edildi. Futbolseverler için bu akşamın maç programını sizler için derledik. İşte bugünün maçlarının saati ve kanalı.

Bu akşam maç var mı 24 Aralık Çarşamba? Bugünün maçlarının saati ve kanalı
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde yarış devam ederken bugün hangi maçların olduğu da belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 24 ARALIK?

Ziraat

13:00 Iğdırspor - Aliağa FK | A Spor

15:30 Boluspor - Fethiyespor | A Spor

18:00 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı | A Spor

20:30 Samsunspor - Eyüpspor | A Spor

Bu akşam maç var mı 24 Aralık Çarşamba? Bugünün maçlarının saati ve kanalı

14:00 Y. Malatyaspor - Menemenspor | Sıfır TV Youtube

CAF Afrika Uluslar Kupası

15:30 Burkina Faso - Ekvator Ginesi | Exxen

18:00 Cezayir - Sudan | Exxen

20:30 Fildişi Sahili - Mozambik | Exxen

23:00 Kamerun - Gabon | Exxen

Bu akşam maç var mı 24 Aralık Çarşamba? Bugünün maçlarının saati ve kanalı

AFC Şampiyonlar Ligi

19:00 Al Ahli Doha - Andijan | Spor Smart HD

19:00 Al Nassr - Al Zawraa | Smart Spor 2

ZTK GRUP AŞAMASI MAÇLARI

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

Bu akşam maç var mı 24 Aralık Çarşamba? Bugünün maçlarının saati ve kanalı

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa -Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

Bu akşam maç var mı 24 Aralık Çarşamba? Bugünün maçlarının saati ve kanalı

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

