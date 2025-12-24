Menü Kapat
TÜMÜTümü

Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

Aralık 24, 2025 10:24
1
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 yılının sona ermesine kısa süre kala açıklandı. Savaş gemilerinden denizaltı filosuna, uçak gemilerinden operasyonel kapasitesine kadar pek çok farklı alanda değerlendirilen deniz kuvvetleri arasında Türkiye'nin sıralaması ise oldukça dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve askeri gücü ile adından söz ettiren Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

2
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

Deniz kuvvetleri güçlü bir ordunun vazgeçilmez ögeleri arasında yer alıyor ve küresel çapta milyonlarca dolar donanmaların güçlenmesi için harcanıyor. Türkiye ise dünyanın en güçlü orduları arasında iyi bir konuma sahip ve bunun için de deniz kuvvetlerinden ciddi bir destek alıyor. Dünya çapında 100 ülkenin değerlendirildiği listede dünyanın en güçlü donanmaları sıralanırken, Türk deniz kuvvetleri de hatırı sayılır sıralaması ile göğüsleri kabarttı…

3
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

75- Kazakistan

4
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

74-Suriye

5
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

73- Ürdün

6
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

72- Gana

7
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

71- Panama

8
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

70- Ekvador

9
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

69- Hırvatistan

10
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

68- Angola

11
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

67- Suudi Arabistan

12
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

66- Yemen

13
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

65- Mozambik

14
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

64- Venezuela

15
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

63- Dominik Cumhuriyeti

16
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

62- Laos

17
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

61- Bulgaristan

18
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

60- Azerbaycan

19
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

59- Norveç

20
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

58- Avustralya

21
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

57-Arjantin

22
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

56- Güney Afrika

23
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

55- Singapur

24
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

54- Danimarka

25
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

53- Kamerun

26
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

52- Tunus

27
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

51-Almanya

28
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

50-Polonya

29
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

49- İsrail

30
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

48- Hollanda

31
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

47- Lübnan

32
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

46- Brezilya

33
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

45-Bahreyn

34
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

44- Bolivya

35
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

43- Irak

36
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

42- Peru

37
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

41- Paraguay

38
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

40- Kanada

39
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

39- Ukrayna

40
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

38- Tayvan

41
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

37- Honduras

42
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

36- Malezya

43
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

35- İran

44
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

34- Birleşik Krallık

45
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

33- Vietnam

46
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

32- Cezayir

47
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

31- Fas

48
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

30- Filipinler

49
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

29- Katar

50
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

28- Bangladeş

51
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

27- Pakistan

52
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

26- Kuveyt

53
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

25- Fransa

54
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

24- Şili

55
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

23- Nijerya

56
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

22- Mısır

57
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

21- İspanya

58
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

20- Japonya

59
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

19- Meksika

60
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

18- Birleşik Arap Emirlikleri

61
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

17- TÜRKİYE

62
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

16- Yunanistan

63
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

15- Portekiz

64
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

14- İtalya

65
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

13- Kuzey Kore

66
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

12- Güney Kore

67
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

11- Myanmar

68
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

10- Kolombiya

69
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

9- Finlandiya

70
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

8- Sri Lanka

71
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

7- Tayland

72
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

6- Hindistan

73
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

5-İsveç

74
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

4- Endonezya

75
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

3- Rusya

76
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

2- ABD

77
Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

1- Çin

