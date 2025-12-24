Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

Deniz kuvvetleri güçlü bir ordunun vazgeçilmez ögeleri arasında yer alıyor ve küresel çapta milyonlarca dolar donanmaların güçlenmesi için harcanıyor. Türkiye ise dünyanın en güçlü orduları arasında iyi bir konuma sahip ve bunun için de deniz kuvvetlerinden ciddi bir destek alıyor. Dünya çapında 100 ülkenin değerlendirildiği listede dünyanın en güçlü donanmaları sıralanırken, Türk deniz kuvvetleri de hatırı sayılır sıralaması ile göğüsleri kabarttı…