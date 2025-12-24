Dünyanın en güçlü donanmaları açıklandı! Türkler denizde de en iyiler arasında olduğunu gösterdi

Kategoriler
Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 yılının sona ermesine kısa süre kala açıklandı. Savaş gemilerinden denizaltı filosuna, uçak gemilerinden operasyonel kapasitesine kadar pek çok farklı alanda değerlendirilen deniz kuvvetleri arasında Türkiye’nin sıralaması ise oldukça dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü donanmaları ve askeri gücü ile adından söz ettiren Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
Deniz kuvvetleri güçlü bir ordunun vazgeçilmez ögeleri arasında yer alıyor ve küresel çapta milyonlarca dolar donanmaların güçlenmesi için harcanıyor. Türkiye ise dünyanın en güçlü orduları arasında iyi bir konuma sahip ve bunun için de deniz kuvvetlerinden ciddi bir destek alıyor. Dünya çapında 100 ülkenin değerlendirildiği listede dünyanın en güçlü donanmaları sıralanırken, Türk deniz kuvvetleri de hatırı sayılır sıralaması ile göğüsleri kabarttı…
75- Kazakistan
74-Suriye
73- Ürdün
72- Gana
71- Panama
70- Ekvador
69- Hırvatistan
68- Angola
67- Suudi Arabistan
66- Yemen
65- Mozambik
64- Venezuela
63- Dominik Cumhuriyeti
62- Laos
61- Bulgaristan
60- Azerbaycan
59- Norveç
58- Avustralya
57-Arjantin
56- Güney Afrika
55- Singapur
54- Danimarka
53- Kamerun
52- Tunus
51-Almanya
50-Polonya
49- İsrail
48- Hollanda
47- Lübnan
46- Brezilya
45-Bahreyn
44- Bolivya
43- Irak
42- Peru
41- Paraguay
40- Kanada
39- Ukrayna
38- Tayvan
37- Honduras
36- Malezya
35- İran
34- Birleşik Krallık
33- Vietnam
32- Cezayir
31- Fas
30- Filipinler
29- Katar
28- Bangladeş
27- Pakistan
26- Kuveyt
25- Fransa
24- Şili
23- Nijerya
22- Mısır
21- İspanya
20- Japonya
19- Meksika
18- Birleşik Arap Emirlikleri
17- TÜRKİYE
16- Yunanistan
15- Portekiz
14- İtalya
13- Kuzey Kore
12- Güney Kore
11- Myanmar
10- Kolombiya
9- Finlandiya
8- Sri Lanka
7- Tayland
6- Hindistan
5-İsveç
4- Endonezya
3- Rusya
2- ABD
1- Çin