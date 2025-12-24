Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Kategoriler
İstanbul
Ezgi Fındık hem lüks yaşantısı hem de tarzıyla öne çıkan fenomenlerden biri olarak biliniyor. Uyuşturucu operasyonu yeni dalgasında Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Burak Doğan'ın haberine göre; Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada makyaj videoları yükleyerek tanınan Ezgi Fındık, zamanla lüks yaşantısıyla dikkat çekti. İlişkileriyle de çok konuşulan Ezgi Fındık, yıllar içindeki estetik değişimiyle de bambaşka birine dönüştü.
Ezgi Fındık daha önce kendisine gelen mesajları anlatarak gündeme gelmişti. Ezgi Fındık, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak “Türk ve yabancı ünlülerden sana yazan çok oluyor mu?” sorusuna özellikle Türk sporcuları olduğunu söyleyerek gündeme oturmuştu.
Fenomen Ezgi Fındık, iş adamı Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan isimler arasında;