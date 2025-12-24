Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Ezgi Fındık hem lüks yaşantısı hem de tarzıyla öne çıkan fenomenlerden biri olarak biliniyor. Uyuşturucu operasyonu yeni dalgasında Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Burak Doğan'ın haberine göre; Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada makyaj videoları yükleyerek tanınan Ezgi Fındık, zamanla lüks yaşantısıyla dikkat çekti. İlişkileriyle de çok konuşulan Ezgi Fındık, yıllar içindeki estetik değişimiyle de bambaşka birine dönüştü.

Ezgi Fındık daha önce kendisine gelen mesajları anlatarak gündeme gelmişti. Ezgi Fındık, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak “Türk ve yabancı ünlülerden sana yazan çok oluyor mu?” sorusuna özellikle Türk sporcuları olduğunu söyleyerek gündeme oturmuştu.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Fenomen Ezgi Fındık, iş adamı Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan isimler arasında;

Halime Göçmen



Hamdi Burak Beşer

Mahmut Uğur Ziylan

Uğur Can Peker

Melisa Şahin

İhsan Aygün

Melissa Fidan Çalışkan

Nuran Çokçalışkan

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan

Murat Can Şirin

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Ozan Kılıç

Erdi Çetin

Esra Yoldaş Balcı

Semavi Siverek

Mehmet Tosmur

Ercan Siverek

Yılmaz Burak Bozkurt