 Dilek Ulusan

Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Sosyal medya hesabından birbirinden lüks kıyafetleri, tatillerini paylaşan fenomen Ezgi Fındık hakkında gözaltı kararı olduğu iddia edildi. Mısırlı iş insanı Seif El Attal’la yaşadığı ilişkiyle de konuşulan Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.12.2025
10:51
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
11:46

Ezgi Fındık hem lüks yaşantısı hem de tarzıyla öne çıkan fenomenlerden biri olarak biliniyor. yeni dalgasında Ezgi Fındık hakkında da çıkarıldı.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Burak Doğan'ın haberine göre; Ezgi Fındık hakkında uyuşturucu ve fuhuştan yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada makyaj videoları yükleyerek tanınan Ezgi Fındık, zamanla lüks yaşantısıyla dikkat çekti. İlişkileriyle de çok konuşulan Ezgi Fındık, yıllar içindeki değişimiyle de bambaşka birine dönüştü.

Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

Ezgi Fındık daha önce kendisine gelen mesajları anlatarak gündeme gelmişti. Ezgi Fındık, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak “Türk ve yabancı ünlülerden sana yazan çok oluyor mu?” sorusuna özellikle Türk sporcuları olduğunu söyleyerek gündeme oturmuştu.

Fenomen Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Ezgi Fındık, iş adamı Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan isimler arasında;

  • Halime Göçmen

  • Hamdi Burak Beşer

  • Mahmut Uğur Ziylan

  • Uğur Can Peker

  • Melisa Şahin

  • İhsan Aygün

  • Melissa Fidan Çalışkan

  • Nuran Çokçalışkan

  • Burak Kaptan

  • Müzeyyen Karakan

  • Murat Can Şirin

  • Yağmur Uçkun

  • Atilla Aydın

  • Ozan Kılıç

  • Erdi Çetin

  • Esra Yoldaş Balcı

  • Semavi Siverek

  • Mehmet Tosmur

  • Ercan Siverek

  • Yılmaz Burak Bozkurt
Sıkça Sorulan Sorular

Ezgi Fındık kaç yaşında?
1993 doğumlu Ezgi Fındık, sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. Youtube kanalında paylaştığı makyaj videoları sayesinde ünlü olan Türk Influencer Ezgi Fındık'ın özel hayatı da sık sık araştırılıyor.
