Yaşam
 Hüseyin Bahcivan

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk orucun ne zaman tutulacağı belli oldu

Ramazan ayı ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İslam alemi oruç ibadetlerini gerçekleştirecek. Ramazan ayının sonunda ise Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı idrak edilecek. Vatandaşlar tarafından Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak gibi soruların cevapları araştırılıyor.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk orucun ne zaman tutulacağı belli oldu
24.12.2025
24.12.2025
saat ikonu 17:06

Üç ayların ilki olan Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başladı. Recep ayının ardından Şaban ve gelecek. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2026 yılında idrak edilecek. İslam alemi tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk orucun ne zaman tutulacağı gündem oldu.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk orucun ne zaman tutulacağı belli oldu

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar 29 gün boyunca ibadetlerini yerine getirecekler. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma tarihinde başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.

2026 yılı dini günler ve gecelerin tamamı ise şöyle:

Mirac Kandili | 15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili | 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı | 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi | 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü | 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü | 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü | 22 Mart 2026 Pazar

Terviye Günü | 25 Mayıs 2026 Pazartesi

Arefe Günü | 26 Mayıs 2026 Salı

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk orucun ne zaman tutulacağı belli oldu

Kurban Bayramı 1. Günü | 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü | 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü | 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü | 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi | 15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı

Hicri Yılbaşı Günü | 16 Haziran 2026 Salı

Aşûre Gecesi | 24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe

Aşûre Günü | 25 Haziran 2026 Perşembe

Mevlid Kandili | 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Üç Ayların Başlangıcı | 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaib Kandili | 10 Aralık 2026 Perşembe

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk orucun ne zaman tutulacağı belli oldu

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Ramazan ayının fazileti Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre şöyle:

"Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir."

