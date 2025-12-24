Dünya beşik gibi! Tayvan'da şiddetli deprem

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tayvan'ın güneydoğu kıyısında yer alan Taitung'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji İdaresi'ne (CWA) göre deprem 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Sarsıntı başkent Taipei'de de hissedildi. Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.
Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı. Deprem anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.