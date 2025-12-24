Anne oğul aynı acı kaderi paylaştı! Bir gün arayla balkondan düşerek öldüler

Antalya’nın Kepez ilçesinde 5 yaşındaki A.Y.Ö isimli çocuk yaşadığı apartmanın 8. Katından düştü. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği acı olaydan sadece bir gün sonra 45 yaşındaki anne Yulya Zahadan da aynı binanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Zahadan’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahaleler anneyi hayatta tutmaya yetmedi.

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.