14°
Gündem
Bir kuyumcu vurgunu daha! Altınları alıp ortadan kayboldu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yıllardır vatandaşın güvendiği esnaf kuyumcu şahıs altın ve üzerine kayıtlı taşınmazları elden çıkararak kayıplara karıştı. Kuyumcu vurgununda mağdur sayısının artacağı belirtiliyor.

’un ilçesinde pes dedirten meydana geldi. Vatandaşın güvendiği uzun yıllardır esnaflık yapan Atilla K., iddiaya göre vatandaşların yatırım amacıyla kendisine bıraktığı emanet altınları ve bir süre önce üzerine kayıtlı taşınmazları elden çıkararak kayıplara karıştı.

Bir kuyumcu vurgunu daha! Altınları alıp ortadan kayboldu

''12 ÇEYREK ALTIN VE BİR YARIM ALTIN VERMİŞTİM''

Mağdurlar arasında yer alan ve temizlik işçiliği yaparak birikim yaptığını belirten Güldane Yıldız, "Ben buraya 12 çeyrek ve bir yarım altın verdim. Bana telefon açıp adamın kaçtığını söylediler. Ben de koştum buraya geldim. Bunun sonu ne olacak? Altınlarımı geri versinler. Merdiven silmiştim, temizliğe gitmiştim. Benim çalışanım yok, oğlum hasta. Kiracıyım, 13 bin TL kira veriyorum, böyle olur mu? Sonumuz ne olacak, nereye başvuracağız, nereye gideceğiz? Ben gelip sorduğumda arada "Abla tamam, altınların burada duruyor, saklıyorum" diyordu. Allah'ım ya Rabbim, ne olacak, biz battık vallahi. Altınları getirip bize verecek, öyle olmaz. Ben fakir bir kadınım, kiracıyım. Merdiven silip evlere temizliğe gittim" dedi.

Bir kuyumcu vurgunu daha! Altınları alıp ortadan kayboldu

FİRARİ KUYUMCU YAKALANDI

Vatandaşların duyurusu üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Atilla K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur sayısının ve vurgunun miktarının artabileceği belirtiliyor. Gözaltında bulunan Atilla K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bir kuyumcu vurgunu daha! Altınları alıp ortadan kayboldu
TGRT Haber
