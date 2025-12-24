İzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü!

İzmir’in Buca ilçesinde bugün öğleden sonra Aydoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, kısa sürede alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Onlarca öğrencinin birbirine girdiği kavgada, gençler sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde; kalabalık grubun birbirini darp ettiği, saldırdığı görüldü.