Altın fiyatları yüzde 700 artacak! Tuna Kaya heyecanlandıran tarihi açıkladı

Altın tarafına yorum belirten Kaya, "Fed’in faiz indirim süreci ve devam eden jeopolitik riskler fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi, makro düzeyde aşırı gergin bir jeopolitik ve jeoekonomik ortam olduğuna, ABD dolarında zayıflama ve faiz oranlarında düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Ancak asıl belirleyici faktör, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi. Merkez bankaları ABD ve Japon tahvilleri yerine altına yöneliyor" diyerek bu durumun, önümüzdeki dönemde de altını desteklemeye devam edecek güçlü bir sinyal olarak görüldüğünü açıkladı.

