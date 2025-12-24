Altın fiyatları yüzde 700 artacak! Tuna Kaya heyecanlandıran tarihi açıkladı

Kategoriler
Ekonomist Tuna Kaya, piyasalara yılın son günlerine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Altın fiyatları ve değerli metallerde yükselişin devam edeceğini belirten Kaya, tarihsel döngüye bakarak altın için bir sonraki sıçrama tarihini anlattı.
Kaya, yılın sonuna yaklaşırken piyasalar oldukça hareketli bir dönemden geçtiğini belirterek, "Altın ve gümüşte rekor seviyeler görülürken, yatırımcıların aklındaki en önemli sorular; bu seviyelerin bir alım fırsatı sunup sunmayacağı, ABD borsalarında 2026 yılında yapay zekâ öncülüğünde yükselişin devam edip etmeyeceği ve kripto varlıklarda özellikle Bitcoin’de yeniden bir toparlanma yaşanıp yaşanmayacağı yönünde" dedi.
Altın tarafına yorum belirten Kaya, "Fed’in faiz indirim süreci ve devam eden jeopolitik riskler fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi, makro düzeyde aşırı gergin bir jeopolitik ve jeoekonomik ortam olduğuna, ABD dolarında zayıflama ve faiz oranlarında düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Ancak asıl belirleyici faktör, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi. Merkez bankaları ABD ve Japon tahvilleri yerine altına yöneliyor" diyerek bu durumun, önümüzdeki dönemde de altını desteklemeye devam edecek güçlü bir sinyal olarak görüldüğünü açıkladı.
"Altının tarihsel seyrine baktığımızda, 1971–1974 arasında güçlü bir yükseliş, ardından bir düzeltme, 1980’e kadar yeniden sert bir yükseliş görüyoruz. Sonrasında uzun bir yatay dönem yaşanırken, asıl büyük yükseliş 2001’de başlayıp 2012’ye kadar devam ediyor. 2022 itibarıyla yeni bir yükseliş döngüsüne girildi. 2023–2024 yıllarında ivme kazanan altın, 2025 yılında ons bazında yaklaşık %70 değer kazandı" diyen Kaya bu MTR rallisinin 2028 yılına kadar sürmesi beklendiğini ifade etti.
Kaya, "Teknik açıdan bakıldığında, altın 2000 dolar seviyesini aştıktan sonra %22’lik bir yükseliş yaşadı, ardından 2400 dolar seviyesinden geri çekildi. Trend kırılımları sonrası sırasıyla %20, %30 ve %32’lik yükselişler görüldü. Nisan 2025’te 3500 dolar seviyeleri test edildikten sonra yeniden düşüş yaşandı ancak trend tekrar kırıldı. 4150 dolar dip kabul edildiğinde, %20’lik bir yükseliş altını 5000 dolara, %30’luk bir yükseliş ise 5400 dolara taşıyor. Bu nedenle 2026 yılında ons altında 5000–5400 dolar bandı olası görünüyor" dedi
4380 zirvesinin aşıldığını ifade eden Kaya, "Fibonacci analizine göre 4515 ilk direnç, 4380 ise ana destek konumunda. Olası geri çekilmelerde yükselen trend desteği 4300 dolar civarında bulunuyor. Altın 4275 dolar üzerinde kaldığı sürece rekor denemeleri devam edebilir. İlk hedef 5000 dolar, ardından 5500 dolar seviyesi öne çıkıyor. Daha uzun vadede, önceki döngülerde dipten sonra %700’ün üzerinde yükselişler yaşandığı görülüyor. Bu döngüde dip 1046 dolar kabul edilirse, uzun vadede 8000 dolar seviyesi teorik olarak mümkün. Ancak bu hedefin 2026–2027’den ziyade 2028’e doğru gündeme gelmesi daha olası" diyerek analizde bulundu.
Altın–gümüş rasyosuna değinen Kaya, "62 seviyesi kritik eşik. Bu seviyenin aşağı kırılması gümüşü daha da destekler. Gümüşte 67 dolar önemli destek, yukarıda ise 72 dolar direnci bulunuyor. 72’nin aşılması halinde 78 dolar gündeme gelebilir. Hem altın hem gümüşte sert geri çekilmeler yaşanabilir ancak bunlar satış değil, alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Gümüşün volatilitesi daha yüksektir; altın %12 düşerken gümüş %5–10 arasında düşebilir" dedi.
Yılbaşından bu yana değerli metallerde ciddi performanslar görüldüğünü söyleyen Kaya, "Altın %68, paladyum %112, gümüş %137 ve platin %146 yükseldi. Platin düşen trendini kırarak atağa geçti ve eski zirvesi olan 2300 dolara yaklaştı. Altın ve gümüş zirvelerini aşmış durumda, platinde de sıranın gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde platin 3000 dolar seviyesini test edebilir ancak yüksek volatilite nedeniyle temkinli olunmalı. Olası geri çekilmelerde 2064 dolar seviyesi destek olarak izleniyor" diyerek yatırımcılara rakam verdi.
Son günlerde büyük kayıp yaşayan kripto para piyasasına ilişkin konuşan Kaya, "Bitcoin için 84.000 seviyesi kritik destek. Bu seviyenin altına sarkması ve haftalık kapanışlar satışları derinleştirebilir. Yukarıda 90.000 ve özellikle 94.000 seviyeleri aşılmadan güçlü bir toparlanma zor görünüyor." diyerek rakamları vurguladı.
Borsa İstanbul’da yatay seyir sürüyor. 11.250 ana destek. Yükselen trend aşağı kırılmış durumda. Olası geri çekilmelerde 11.150 seviyeleri kademeli alım için izlenebilir. 2026 yılında TCMB ve Fed’in faiz indirim süreçlerinin devam etmesi Borsa İstanbul’u destekleyebilir. Özellikle GYO, savunma sanayi ve bankacılık sektörleri öne çıkıyor.