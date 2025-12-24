Menü Kapat
14°
Yaşam
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi! 3 bin personel alımı ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere personel alımı gerçekleştirileceği 14 Aralık tarihinde duyurulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi de başvuru yapacak olanların gündeminde yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi! 3 bin personel alımı ne zaman açıklanacak?
Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 3.000 (üç bin) pozisyonlarına yerleştirme yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak olan binlerce kişi ise başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 15/12/2025 - 26/12 /2025 tarihleri arasında yapabilecek. son gün saat 23:59’a kadar olurken başvurular Cumhurbaşkanlığı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

ÖZEL NİTELİKLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi! 3 bin personel alımı ne zaman açıklanacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi! 3 bin personel alımı ne zaman açıklanacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMN SON?

Kariyer Kapısı resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

" Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 3.000 (üç bin) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır."

Başvurular ise 26 Aralık tarihine kadar devam edecek.

