Şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yaptı, ağaca böyle çarptı!

Diyarbakır’da Kayapınar ilçesi Kümeevleri mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken aniden şerit değiştiren araca çarpmak istemeyen başka bir araç, manevra yapınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. O anlar bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.