Gündem
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin uyarı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili yayıncı kuruluşlara kritik bir uyarıda bulundu. Kurul, kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturabilecek doğrulanmamış iddialar yerine yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar edilmesini istedi. İşte detaylar...

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin uyarı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
12:41
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
12:41

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), yayıncı kuruluşların, askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaları paylaşmamaları ve yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaları esas almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin uyarı!

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz."

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin uyarı!
ETİKETLER
#uçak kazası
#libya
#rtük
#Doğrulanmamış Bilgi
#Kamuoyunun Doğru Bilgilendirilmesi
#Gündem
