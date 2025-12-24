Yakıt tankeri havaya uçtu! İtalya'da geceyi aydınlatan dehşet

Kategoriler
İtalya'nın Caserta bölgesinde yer alan Teano kasabası yakınlarındaki A1 otoyolunda ağır vasıta bir araç, yakıt tankerine çarptı. Alev alan tanker, havaya uçtu.
O anlar amatör kameraya saniye saniye yansırken, yakıt tankeri ateş topuna dönüştü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerlerinin camları tuzla buz oldu.
Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri bölgeyi hızla tahliye etti. Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.