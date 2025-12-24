İtalya'da patlayan LPG tankeri alev topuna döndü

İtalya'nın Teano kenti yakınlarında ağır vasıtaların karıştığı bir çarpışma sonucu LPG tankeri alev topuna döndü. İtalyan itfaiyesi tankerde yangın çıktığını, çevredeki alanın ve iki otoyol dinlenme tesisinin tahliye edilmesinin ardından tankerin patladığını bildirdi. Olay nedeniyle A1 otoyolunun Roma yönünde ulaşım durdurulurken, bölgede geniş çaplı trafik aksamaları yaşandı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.