Ankara'da özel bir jetin radar bağlantısı kesildi: Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı da içindeydi

Ankara'da özel bir jet uçağı ile radar bağlantısı kesildi. Jette Libya Genelkurmay Başkanı'nın olduğu öne sürüldü. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşa kapatıldı.

Falcon 50 tip iş jetinin düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BUGÜN GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.



Ayrıntılar geliyor...