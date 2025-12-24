Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad öldü mü? Falcon 50 jeti Haymana’da düştü

Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu iş jetiyle irtibatın koptuğunu bildirdi.

Haddad'ın da bulunduğu uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde erişildi.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED ALİ AL-HADDAD ÖLDÜ MÜ?

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı paylaştı.

Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri Sanayi Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’daki temaslarını bitiren Orgeneral Al-Haddad, beraberindekilerle Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi.

Saat 20.10'da havalanan ve içinde 5 kişinin olduğu uçakla saat 20.52'de irtibat kesildi.

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.