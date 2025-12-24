Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad öldü mü? Falcon 50 jeti Haymana’da düştü

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, henüz saptanamayan nedenle Haymana ilçesinde dağlık araziye çakıldı. Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad kazada hayatını yitirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad öldü mü? Falcon 50 jeti Haymana'da düştü
Haber Merkezi
24.12.2025
24.12.2025
Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu iş jetiyle irtibatın koptuğunu bildirdi.

Haddad'ın da bulunduğu uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde erişildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad öldü mü? Falcon 50 jeti Haymana'da düştü

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED ALİ AL-HADDAD ÖLDÜ MÜ?

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara'da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı paylaştı.

Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri Sanayi Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad öldü mü? Falcon 50 jeti Haymana'da düştü

NE OLMUŞTU?

Ankara’daki temaslarını bitiren Orgeneral Al-Haddad, beraberindekilerle Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi.

Saat 20.10'da havalanan ve içinde 5 kişinin olduğu uçakla saat 20.52'de irtibat kesildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad öldü mü? Falcon 50 jeti Haymana'da düştü

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Falcon 50 uçağı nedir özellikleri neler? Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan Falcon 50 Haymana’da düştü
Ankara Haymana’da düşen uçakta kim vardı? Libya heyetini taşıyan uçak neden düştü?

Sıkça Sorulan Sorular

Uçak kazası nerede meydana geldi?
Jet, Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü yakınlarında dağlık araziye düştü.
