14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan derbi galibiyeti sonrasında hakem sözleri: "Burası Beşiktaş"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, derbi özelinde hakem konusunu ayrıca öne çıkardı.

KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 23:57

'nda , deplasmanında 2-1 kazandı. Beşiktaş Teknik Direktörü , dev maçın ardından hakemlere seslendi ve 'burası Beşiktaş' mesajını verdi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN HAKEM ELEŞTİRİSİ

"Öncelikle bence güzel bir maç oldu. İki camiaya yakışır bir müsabaka oldu. Kazanmak çok önemliydi, hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun tamamında rakibe oranla daha fazla pozisyonumuz var. Bugün oyuncularımın yaptığı en önemli şey oyun planına sadık kalmaktı. Son haftalarda takımımız fiziksel gelişim gösterdi, bunu oyuna da yansıtıyoruz. Son anlarda attığımız gol belki de o sonuç alamama durumumuzun bir dönüm noktası. Bizim adımıza oldukça olumlu bir maçtı. Taraftarımızın yeni yılını kutlamak istiyorum. Biraz da sabır diliyorum. İyi antrenman yapıyor oyuncularımız, canlı bir oyun. Taraftarımızdan beklentimiz hocasına, başkanına, oyuncusuna; sahip çıkması. Hakemler için çok konuşmuyoruz ama bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için tecrübemiz var, anlıyoruz bunu. Hakem arkadaşların maçları ortada yönetmesi gerekiyor. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı! Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Rakibin 1 pozisyonunu bile kaçırmadı. Bence performansları çok kötü. Daha adil olmaları lazım. Dışarıdan çok belli oluyor. Bırak onlar mücadele etsin. Kim iyiyse bırakın o kazansın. Rakibe gelince veriyorsun penaltıyı, Orkun'un pozisyonu var, ona yok. Verse penaltıyı 'kim, niye verdin' diyebilir mi? Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. 70 dakika 10 kişi oynadık maçında. Burası da Beşiktaş, Anadolu takımı değil burası. Bunu da herkes bilsin."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN DERBİ ZAFERİNDE GOLLER KİMDEN GELMİŞTİ?
Vaclav Cerny, Kadıköy'de 2 gol atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine kritik fatura: "Cezayı keserler"
Nihat Kahveci Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Merkez Hakem Kurulu'na seslendi: "Antalya ya da Alaska!"
