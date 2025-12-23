Fenerbahçe Beko Barcelona maç skoru kaç kaç? EuroLeague'de rakibini son topla ezdi

EuroLeague’in 18’inci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı ağırladı.

Barcelona’yı 72-71 yenen temsilcimiz, EuroLeague’de son dokuz maçtaki sekizinci zaferini aldı ve Barcelona’nın beş maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Bu sonuçla birlikte maç eksiğiyle derecesini 11-6’ya çıkaran Fenerbahçe, sıradaki maçında Baskonia’ya konuk olacak.

18’inci maçında altıncı yenilgisini yaşayan Barcelona ise sıradaki maçında Monaco’yu konuk edecek.

Fenerbahçe Beko’da Talen Horton-Tucker ve Tarık Biberovic, 16’şar sayıyla en skorer oyuncular olurken son anlardaki serbest atışlarıyla galibiyeti getiren Wade Baldwin ise 15 sayı üretti. Devon Hall da 11 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu.

Barcelona cephesinde Kevin Punter 20, Dario Brizuela 19, Miles Norris ise 11 sayı kaydetti.