TGRT Haber
Fenerbahçe Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Son saniyede devirdi

Futbolda yılın son derbisi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynandı. Türk futbolunun devleri Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki mücadeleyi 2-1 Beşiktaş kazandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 22:52

ile , C Grubu'ndaki ilk maçlarında karşılaştı. 2025'in son derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Mücadeleyi Beşiktaş deplasmanda 2-1 galip geldi. Maçın golleri Beşiktaş Cerny'den Fenerbahçe'de ise Asensio'dan geldi.

Bu skorla siyah beyazlılar gruplara 3 puanla başladı.

, ligde Çaykur Rizespor ile oynanan son maça göre derbide 5 değişikliğe gitti.

Savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı verdi. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans kazandı.

Yalçın, bu maçta oynatmadığı 5 oyuncuyu ise kulübeye aldı.

Fenerbahçe'de Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle kadrosunda yer almadı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de tercih etti.

