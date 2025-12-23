Menü Kapat
12°
 Banu İriç

Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu! Ailesi ihmale dikkat çekti

Ağrı'dan gelen acı haber bir aileyi perişan etti. 22 yaşındaki genç kız üniversiteden arkadaşlarıyla katıldığı doğum günü partisinde fenalaştı. Pasta yediği öğrenilen genç kız 20 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunamadı. Ailesi pastaneye hatırlatmaların yapılmasına rağmen notu dikkate almadı.

'da yumurta alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Remziye Horuz'un ailesi acı olay sonrası yetkililere çağrı yaptı.

Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan ve arkadaşları tarafından 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi sırasında yediği pasta sonrası fenalaşarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen 22 Aralık'ta hayatını kaybeden Remziye Horuz'un (25) cenazesi dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine toprağa verildi.

Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu! Ailesi ihmale dikkat çekti

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Taziyeleri kabul eden aile, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Ağabey Ahmet Horuz, AA muhabirine, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu olayda kardeşimin ölümüne sebep olan her kimse, iğne ucu kadar bir hatası ya da suçu varsa bunun peşini bırakmayacağız. Adalete inancımız sonsuz. Bu işi hiçbir zaman bırakmayacağız, sadece istiyoruz." dedi.

Abla Fatma Horuz da acılarının çok büyük olduğunu, yüreklerinin yandığını ifade etti.

Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu! Ailesi ihmale dikkat çekti

"SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Adaletin yerini bulmasını isteyen abla Horuz "Emniyet güçlerinden ve yetkililerden bu olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız." diye konuştu.

Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu! Ailesi ihmale dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 2 Aralık'ta pastaneye giden iki , iddiaya göre arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi vermiş, bu pastayla kutlanan doğum günü sonrası rahatsızlanan Remziye Horuz, tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık'ta yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan çalışanları Y.A. (41), F.Y. (32) ile F.Y. (39) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

