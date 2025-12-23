Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi öncesinde Kerem Aktürkoğlu çıkışı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Esasen ise genç çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun forvette oynamasıyla ilgili farklı bir detayı gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi öncesinde Kerem Aktürkoğlu çıkışı!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 20:18

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Beşiktaş kritikleri geldi. İtalyan taktisyen, derbi öncesinde önemli noktalara dikkat çekti ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı pozisyonu öne çıkardı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi öncesinde Kerem Aktürkoğlu çıkışı!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN DERBİ VE KEREM AKTÜRKOĞLU KRİTİĞİ

"Eksik oyuncularımızın olması bizim için üzücü. 9 futbolcu da potansiyel ilk 11 oyuncusu ama yine de iyi bir takımımız var. Sahaya çıkan iyi bir takım. Aynı zamanda gençleri de görme şansı olacak bizler için; mesela Bartuğ gibi. Geldiğimden beri çok iyi çalışıyor. Tıpkı son maçlarda olduğu gibi. Kerem'in forvet oynadığı bilgisine nereden ulaştınız bilmiyorum, teyit etmemiştim ama doğru. Taraftarlarımızın inanıyor olması çok önemli. Çünkü onlar hayal kurabilirler, bu enerjiye sahip olabilirler. Bizler hayal kuramayız. Bizlerin yapması gereken her gün çok sıkı çalışmak ve maksimum başarıyı elde edebilmek. Oyuncularımızla, başkanımızla tüm hedeflerimizde başarılı olabilmek için çok çalışıyoruz."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi öncesinde Kerem Aktürkoğlu çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİDE FENERBAHÇE'NİN NEDEN FORVETİ YOK?
Sarı lacivertlilerde Youssef En-Nesyri milli takıma gitmiş ve Jhon Duran da Noel için özel izin almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta milli yıldız ayrılığı: Fenerbahçe derbisi öncesinde çanlar çalıyor!
Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!
#Futbol
#Spor
