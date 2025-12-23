Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan derbi öncesinde Kerem Aktürkoğlu çıkışı!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Beşiktaş kritikleri geldi. İtalyan taktisyen, derbi öncesinde önemli noktalara dikkat çekti ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı pozisyonu öne çıkardı.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN DERBİ VE KEREM AKTÜRKOĞLU KRİTİĞİ

"Eksik oyuncularımızın olması bizim için üzücü. 9 futbolcu da potansiyel ilk 11 oyuncusu ama yine de iyi bir takımımız var. Sahaya çıkan iyi bir takım. Aynı zamanda gençleri de görme şansı olacak bizler için; mesela Bartuğ gibi. Geldiğimden beri çok iyi çalışıyor. Tıpkı son maçlarda olduğu gibi. Kerem'in forvet oynadığı bilgisine nereden ulaştınız bilmiyorum, teyit etmemiştim ama doğru. Taraftarlarımızın inanıyor olması çok önemli. Çünkü onlar hayal kurabilirler, bu enerjiye sahip olabilirler. Bizler hayal kuramayız. Bizlerin yapması gereken her gün çok sıkı çalışmak ve maksimum başarıyı elde edebilmek. Oyuncularımızla, başkanımızla tüm hedeflerimizde başarılı olabilmek için çok çalışıyoruz."