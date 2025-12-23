Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta milli yıldız ayrılığı: Fenerbahçe derbisi öncesinde çanlar çalıyor!

Beşiktaş'ta Mert Günok kritiği başladı. Halihazırda Beşiktaş yönetimine ayrılık kararını bildiren Mert Günok, Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah beyazlılarda ayrıca bir gündeme sebep oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta milli yıldız ayrılığı: Fenerbahçe derbisi öncesinde çanlar çalıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 18:58
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 18:58

Beşiktaş'ta ayrılık hesapları, Fenerbahçe derbisinin öncesinde başladı. Zira deneyimli eldiven Mert Günok, Beşiktaş yönetimine veda düşüncesini iletti ve siyah beyazlılardaki kariyerini sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

Beşiktaş'ta milli yıldız ayrılığı: Fenerbahçe derbisi öncesinde çanlar çalıyor!

MERT GÜNOK BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTİYOR

2026 Dünya Kupası serüveninde yer almak isteyen 36 yaşındaki Mert Günok, kariyerinin son döneminde oynayacağı bir takıma transfer olmaya karar verdi ve Beşiktaş ile ayrılık kritiğini gündemine aldı! Şu an için Sergen Yalçın'ın birinci kaleci olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği günlerde, Mert Günok da resmen ipleri kopardı.

Beşiktaş'ta milli yıldız ayrılığı: Fenerbahçe derbisi öncesinde çanlar çalıyor!

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK'UN PERFORMANSI

Beşiktaş ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Mert Günok, bu sezon 13 maçta kaleyi korumuş ve 21 gol yemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

MERT GÜNOK FORMADAN NASIL UZAKLAŞTI?
Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle birlikte, tecrübeli file bekçisi için gidişat değişmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'de Nuri Şahin dokunuşu: Goller ve puanlar!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hesapları: Transferde farklı senaryo!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.