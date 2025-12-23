Beşiktaş'ta milli yıldız ayrılığı: Fenerbahçe derbisi öncesinde çanlar çalıyor!

Beşiktaş'ta ayrılık hesapları, Fenerbahçe derbisinin öncesinde başladı. Zira deneyimli eldiven Mert Günok, Beşiktaş yönetimine veda düşüncesini iletti ve siyah beyazlılardaki kariyerini sonlandırma kararı aldığını bildirdi.

MERT GÜNOK BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTİYOR

2026 Dünya Kupası serüveninde yer almak isteyen 36 yaşındaki Mert Günok, kariyerinin son döneminde oynayacağı bir takıma transfer olmaya karar verdi ve Beşiktaş ile ayrılık kritiğini gündemine aldı! Şu an için Sergen Yalçın'ın birinci kaleci olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği günlerde, Mert Günok da resmen ipleri kopardı.

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK'UN PERFORMANSI

Beşiktaş ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Mert Günok, bu sezon 13 maçta kaleyi korumuş ve 21 gol yemişti.