Net asgari ücret ne kadar oldu? 2026 net asgari ücret zam oranı belli oldu

Net asgari ücret ne kadar olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının sona ermesinin ardından ise 2026 net asgari ücret zam oranı belli oldu. 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak belirlenen net asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı açıklandı. Milyonlarca çalışan tarafından 2026 net asgari ücret ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU 2026?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre net asgari ücret 28 bin 72 lira oldu. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net asgari ücret zammı geçerli olacak.

Son 5 yılın net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2021: 2 bin 825 lira

2022 Ocak: 4 bin 253 lira

2022 Temmuz: 5 bin 500 lira

2023 Ocak: 8 bin 506 lira

2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

2024 Ocak: 17 bin 2 lira

2025 Ocak: 22 bin 104 lira

NET ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLDU 2026?

2025 yılında net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. 2026 yılında ise bu rakam 28 bin 72 liraya yükseltildi. Bu sonuçla beraber asgari ücrete toplamda yüzde 27 oranında zam yapılmış oldu.

Son 5 yılda asgari ücrete yapılan zam oranları ise şöyle:

2021: Yüzde 21,6 zam

2022 Ocak: Yüzde 50,5 zam

2022 Temmuz: Yüzde 29,4 zam

2023 Ocak: Yüzde 54,6 zam

2023 Temmuz: Yüzde 33,9 zam

2024 Ocak: Yüzde 49,1 zam

2025 Ocak: Yüzde 30 zam