Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hesapları: Transferde farklı senaryo!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı üzerinden Ademola Lookman transferi planlandı. Esasen ise Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'dan gelecek olan bonservis geliriyle Ademola Lookman için tüm süreci halletmiş olacak.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ AYRILIĞI VE ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİ

Galatasaray'da Ademola Lookman takviyesi için Barış Alper Yılmaz gözden çıkarıldı! An itibarıyla Galatasaray yönetimi, yaz döneminde Suudi Arabistan'a gitmesine izin vermediği Barış Alper Yılmaz için 45 milyon Euro civarlarındaki anlaşmayı yeniden gündemine aldı ve milli yıldızın vedası üzerinden Ademola Lookman için gerekli olan bonservis sorununu çözmüş oldu.

GALATASARAY'DAN ARA TRANSFER SÜRPRİZİ

Mevcut kadronun yetenek potansiyelini artırmak isteyen Galatasaray; ara transfer dönemi için dolaylı yoldan, Barış Alper Yılmaz ve Ademola Lookman takasını gündeme taşıdı. Ayrıca da sarı kırmızılı yönetim, Suudi Arabistan'dan hızlıca olumlu dönüş olması halinde Ocak ayında büyük bir sürprize imza atabilir.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ ETKİSİ

Galatasaray ile toplamda 178 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 29 gol ve 29 asist katkısı sağlamış, ilave olarak da fiziksel gücüyle dikkatleri üzerine çekmişti.