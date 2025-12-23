Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı protokolde olmayacak!

Kategoriler
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala Serdal Adalı'nın Kadıköy'e gidemeyeceği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle derbide protokoldeki yerini alamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki takımın dev mücadelesi, 2025 yılının son derbisi olarak kayıtlara geçecek ve galip gelen için turnuvada ciddi bir avantaj oluşacak.
Kadıköy'de oynanacak olan derbi, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Oğuzhan Çakır görev alacak.