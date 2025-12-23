Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı protokolde olmayacak!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde siyah beyazlılarda flaş bir gelişme gündeme geldi. Esasen ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe deplasmanında protokoldeki yerinde olamayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı protokolde olmayacak!
- derbisine saatler kala 'nın Kadıköy'e gidemeyeceği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle derbide protokoldeki yerini alamayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı protokolde olmayacak!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki takımın dev mücadelesi, 2025 yılının son derbisi olarak kayıtlara geçecek ve galip gelen için turnuvada ciddi bir avantaj oluşacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı protokolde olmayacak!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT 20.30 İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Kadıköy'de oynanacak olan , bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da görev alacak.

DERBİ ÖNCESİNDE İKİ TAKIMIN KADRO DURUMU NEDİR?
Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo; derbide forma giyemeyecek. Diğer taraftaysa Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure sahada olamayacak.
#Futbol
#beşiktaş
#oğuzhan çakır
#ziraat türkiye kupası
#derbi
#Serdal Adalı
#Fenerbahçe
#Spor
