Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdal Adalı protokolde olmayacak!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine saatler kala Serdal Adalı'nın Kadıköy'e gidemeyeceği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle derbide protokoldeki yerini alamayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki takımın dev mücadelesi, 2025 yılının son derbisi olarak kayıtlara geçecek ve galip gelen için turnuvada ciddi bir avantaj oluşacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT 20.30 İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Kadıköy'de oynanacak olan derbi, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak da Oğuzhan Çakır görev alacak.