TGRT Haber
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Rusya, Çin altına hücum ediyor: Milyonlarca dolarlık alım yaptılar

Pekin'in Moskova'dan yaptığı altın alımları son aylarda hızla arttı. Uzmanlara göre, açıklanan rakamlar buzdağının yalnızca görünen kısmı; gerçek hacim çok daha büyük olabilir.

Rusya, Çin altına hücum ediyor: Milyonlarca dolarlık alım yaptılar
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 17:51

Çin’in Rusya’dan altın alımları tarihi seviyelere ulaştı. Çin gümrük verileri, kasım ayında Rusya’dan yapılan altın ithalatının 961 milyon dolara çıktığını gösteriyor. Ekim ayındaki 930 milyon dolarlık sevkiyatla birlikte, son iki ayda altın ticareti ikili ticaretin en büyük kalemlerinden biri haline geldi.

RESMİ RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR MU?

Piyasa analistlerine göre tablo, açıklanan verilerden ibaret değil. Bloomberg ve Financial Times tarafından yapılan değerlendirmelerde, Çin’in dolar rezervlerine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla gerçekleştirdiği gerçek altın alımlarının, resmi rakamların 10 katına kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Benzer bir görüşü Fransız bankası Société Générale de paylaşıyor. Bankaya göre, Çin Merkez Bankası’nın (People's Bank of China) açıkladığı veriler, Pekin’in gerçek altın birikimini tam olarak yansıtmıyor.

ALTIN, KRİZ DÖNEMLERİNİN GÜVENLİ LİMANI

Ekonomim’in haberine göre, BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, altının kriz zamanlarında ülkeler için vazgeçilmez bir araç olduğuna dikkat çekiyor. Ash’e göre, Rusya’nın İran’dan temin ettiği kamikaze dronların ödemesini altın külçeleriyle yapması bu duruma çarpıcı bir örnek.

Öte yandan yalnızca Çin değil; Hindistan ve Polonya gibi ülkelerin de altın rezervlerini artırması, küresel ölçekte artan bir belirsizlik ve güvensizlik ortamına işaret ediyor.

TGRT Haber
