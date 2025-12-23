Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü kaza kamerada! Durduramayınca araçtan atlamış

Cizre'de 18 Aralık'ta 6 aracın hurdaya döndüğü korkunç vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Freni boşaldığı iddia edilen dev vincin, önüne kattığı araçları ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vincin hızla yokuş aşağı indiği ve şoförün kontrolü tamamen kaybettiği, duramayacağını anlayınca hareket halindeki araçtan aşağı atladığı anlar yer aldı.