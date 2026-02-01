Meteoroloji 17 ili uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Şubat 2026 tarihli hava durumu rahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; pazar günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

17 İL İÇİN KAR UYARISI

Yapılan tahminlere göre; bugün Kırklareli ve Edirne'de karla karışık yağmur; Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Van ve Hakkari'de kuvvetli kar bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'UN 5 İLÇESİNDE KAR VAR

Hava sıcaklıklarının pazar günü Marmara'nın batısında, salı günü ülke genelinde azalması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklık batıdan başlayarak 2 ila 4 derece artacak.

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazartesi sabahından itibaren İstanbul'a giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görüleceği belirtildi.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ALARMI

Rüzgar genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

13 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji sağanak ve fırtına beklenen İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte bölge bölge hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesiminde karla karışık yağmurlu geçecek olan yağışların; İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Muğla’da kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın’ın batı ilçeleri ile İzmir’in batısında aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, batısında yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya il geneli ve Burdur'un güneydoğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Yozgat çevreleri ile bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ARTVİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, bu sabah (Pazar) ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah (Pazar) ilk saatlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu