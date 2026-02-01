Marmara ve Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kategoriler
Kuzey Ege'de Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasında, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 1 Şubat Pazar günü yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.
İDO'da iptal edilen seferler şöyle:
Saat 08.30: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
Saat 12.00: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
Saat 15.30: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy