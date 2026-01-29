Ege Denizi'nde dev dalgalar! Fırtına Karaburun'da tekneleri batırdı Bodrum'da seferler iptal etti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün önceden duyurduğu fırtına ve sağanak yağış, Ege sahillerinde etkisini göstermeye başladı. Güneydoğu yönünden esen ve hızı zaman zaman artan rüzgar, özellikle İzmir ve Bodrum kıyılarında deniz ulaşımını ve balıkçılığı olumsuz etkiledi.

KARABURUN'DA TEKNELER DALGALARA DAYANAMADI

İzmir’in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Mordoğan kıyılarında oluşan dalgalar, iskelede bağlı bulunan bazı teknelerin batmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, özellikle kıyı şeridinde zor anlar yaşattı. Mordoğan Mahallesi sahilinde fırtınanın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi. Oluşan şiddetli dalgalar nedeniyle iskeleye bağlı bulunan bazı tekneler su alarak battı. Bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğü öğrenildi.

BODRUM VE DATÇA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi, feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu. Güneydoğu yönünden esen rüzgar, öğleden sonra etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle güney sahillere dev dalgalar vurdu. Gümbet Koyu’nda yaklaşık 10 metre boyundaki gezi teknesi ile 4 metre boyundaki bir sandalın kıyıya vurduğu görüldü. Fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.