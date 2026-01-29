Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Ege Denizi'nde dev dalgalar! Fırtına Karaburun'da tekneleri batırdı Bodrum'da seferler iptal etti

Ege kıyılarında etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. İzmir Karaburun'da tekneler batarken, Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji, fırtınanın Kaş'a kadar olan hatta devam edeceği konusunda uyardı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
20:34
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
20:34

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün önceden duyurduğu ve sağanak , Ege sahillerinde etkisini göstermeye başladı. Güneydoğu yönünden esen ve hızı zaman zaman artan rüzgar, özellikle İzmir ve kıyılarında ulaşımını ve balıkçılığı olumsuz etkiledi.

KARABURUN'DA TEKNELER DALGALARA DAYANAMADI

İzmir’in ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Mordoğan kıyılarında oluşan dalgalar, iskelede bağlı bulunan bazı teknelerin batmasına neden oldu.

Ege Denizi'nde dev dalgalar! Fırtına Karaburun'da tekneleri batırdı Bodrum'da seferler iptal etti

Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesinde gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, özellikle kıyı şeridinde zor anlar yaşattı. Mordoğan Mahallesi sahilinde fırtınanın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi. Oluşan şiddetli dalgalar nedeniyle iskeleye bağlı bulunan bazı tekneler su alarak battı. Bölgede fırtınanın etkisinin sürdüğü öğrenildi.

Ege Denizi'nde dev dalgalar! Fırtına Karaburun'da tekneleri batırdı Bodrum'da seferler iptal etti

BODRUM VE DATÇA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler karaya sürüklendi, feribot seferleri iptal edildi.

Ege Denizi'nde dev dalgalar! Fırtına Karaburun'da tekneleri batırdı Bodrum'da seferler iptal etti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu. Güneydoğu yönünden esen rüzgar, öğleden sonra etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle güney sahillere dev dalgalar vurdu. Gümbet Koyu’nda yaklaşık 10 metre boyundaki gezi teknesi ile 4 metre boyundaki bir sandalın kıyıya vurduğu görüldü. Fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.

