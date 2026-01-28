Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli!

Kuzey Ege Denizi'nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Çanakkale'nin adalarla olan deniz bağlantısını kopardı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 29 Ocak'ta (yarın) Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "29.01.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle tarifemizde bulunan tüm seferler iptal edilmiştir" denildi.