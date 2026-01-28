Kendini savcı olarak tanıttı, poşeti alıp kaçtı: Dolandırıcının kaçışı İstanbul'da bitti

Sakarya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşın 1 milyon liralık birikimini çalan şüpheli yakalandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ziynet eşyalarını ve parayı alıp kaçtığı o anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

"İSMİNİZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARIŞTI" YALANIYLA KANDIRDI

Olay, 21 Ocak'ta Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, "İsminiz terör örgütüne karıştı" yalanıyla yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı elden teslim aldı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Dolandırıcılık büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirmek için İstanbul'dan Sakarya'ya geldiği belirlenen M.F.H. (32) isimli şahsın izine ulaşıldı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonla M.F.H.'yi yakaladı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli M.F.H., çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Ayrıca güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, M.F.H.'nin araçla sokağa girdiği, ziynet eşyası ve paraları almak için araçtan inip yürüdüğü ve çantayı aldıktan sonra tekrar araca binerek hızla uzaklaştığı görüldü.