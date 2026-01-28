Amazon 16 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor! Kararın sebebi belli oldu

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon, çarşamba günü yaptığı açıklamayla 16 bin kurumsal çalışanıyla yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Ekim ayından beri süregelen işten çıkarma dalgasının bir parçası olan kararıyla birlikte, şirketten ayrılan toplam personel sayısı 30 bine ulaştı.

Reuters'ın haberine göre, toplam çalışan sayısı 1,58 milyonu bulan ve büyük çoğunluğu depo ile lojistik merkezlerinde görev yapan Amazon için 30 bin kişilik kesinti küçük bir oran gibi görünebilir. Ancak firmanın kurumsal iş gücünün neredeyse yüzde 10'una tekabül ediyor.

"BÜROKRASİYİ AZALTIP SAHİPLİĞİ ARTIRACAĞIZ"

Şirketin daha geniş kapsamlı hedeflerinin bir parçası olan ikinci dalga işten çıkarmalar, üst düzey yönetim tarafından da doğrulandı. Amazon'un İnsan Kaynakları Yöneticisi Beth Galetti, paylaştığı bir gönderide işten çıkamaların şirketi güçlendirmek adına zorunlu olduğunu ifade etti.

Galetti'ye göre alınan kararın temelinde "bireysel sorumlulukların artırılması ve bürokrasiyi ortadan kaldırmak" yatıyor. Yönetici ayrıca, bazı ekiplerin "uygun görüldüğü şekilde ayarlamalar yapmaya" devam edeceğini belirterek, gelecekte yeni işten çıkarmaların yaşanabileceğine dair açık kapı bıraktı.

Şirket CEO'su Andy Jassy, geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamada yapay zeka araçlarının kullanımının artmasıyla görevlerin daha fazla otomatikleşeceğini ve kurumsal dünyada iş kayıplarına yol açacağını belirtmişti.

Öte yandan şirket içinde yaşanan bir iletişim kazası da çalışanların huzurunu kaçırdı. Amazon salı günü Amazon Web Services personeline yanlışlıkla "Project Dawn" (Şafak Projesi) adıyla işten çıkarma planına atıfta bulunan bir e-posta göndererek binlerce çalışanını tedirgin etti.

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ "AŞIRI ALIM" TELAFİ EDİLİYOR

Teknoloji devinin aldığı kararın arkasında, COVID-19 salgını sırasında internet alışverişlerine olan talebin patlamasıyla yapılan aşırı işe alımlar da önemli bir rol oynuyor. Tıpkı Meta ve Microsoft gibi pandemi döneminde kadrosunu hızla genişleten Amazon, şimdi yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan yöneticiler de benzer bir tabloya dikkat çekmişti. Reuters'a konuşan iki yönetici, yapay zekanın aslında planlanan işten çıkarmalar için şirketler tarafından bir "bahane" olarak kullanıldığını öne sürmüştü.