Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Amazon 16 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor! Kararın sebebi belli oldu

Pandemi dönemindeki aşırı işe alımlardan pişman olan Amazon, kurumsal kadrosunda büyük bir kesintiye gitti. Şirket, yapay zeka odaklı yeni stratejisi ve bürokrasiyi azaltma hedefi doğrultusunda binlerce çalışanının işine son verdiğini doğruladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Amazon 16 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor! Kararın sebebi belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 15:55

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon, çarşamba günü yaptığı açıklamayla 16 bin kurumsal çalışanıyla yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Ekim ayından beri süregelen işten çıkarma dalgasının bir parçası olan kararıyla birlikte, şirketten ayrılan toplam personel sayısı 30 bine ulaştı.

Reuters'ın haberine göre, toplam çalışan sayısı 1,58 milyonu bulan ve büyük çoğunluğu depo ile lojistik merkezlerinde görev yapan Amazon için 30 bin kişilik kesinti küçük bir oran gibi görünebilir. Ancak firmanın kurumsal iş gücünün neredeyse yüzde 10'una tekabül ediyor.

Amazon 16 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor! Kararın sebebi belli oldu

"BÜROKRASİYİ AZALTIP SAHİPLİĞİ ARTIRACAĞIZ"

Şirketin daha geniş kapsamlı hedeflerinin bir parçası olan ikinci dalga işten çıkarmalar, üst düzey yönetim tarafından da doğrulandı. Amazon'un İnsan Kaynakları Yöneticisi Beth Galetti, paylaştığı bir gönderide işten çıkamaların şirketi güçlendirmek adına zorunlu olduğunu ifade etti.

Galetti'ye göre alınan kararın temelinde "bireysel sorumlulukların artırılması ve bürokrasiyi ortadan kaldırmak" yatıyor. Yönetici ayrıca, bazı ekiplerin "uygun görüldüğü şekilde ayarlamalar yapmaya" devam edeceğini belirterek, gelecekte yeni işten çıkarmaların yaşanabileceğine dair açık kapı bıraktı.

Şirket CEO'su Andy Jassy, geçtiğimiz yaz yaptığı açıklamada yapay zeka araçlarının kullanımının artmasıyla görevlerin daha fazla otomatikleşeceğini ve kurumsal dünyada iş kayıplarına yol açacağını belirtmişti.

Öte yandan şirket içinde yaşanan bir iletişim kazası da çalışanların huzurunu kaçırdı. Amazon salı günü Amazon Web Services personeline yanlışlıkla "Project Dawn" (Şafak Projesi) adıyla işten çıkarma planına atıfta bulunan bir e-posta göndererek binlerce çalışanını tedirgin etti.

Amazon 16 bin çalışanıyla yollarını ayırıyor! Kararın sebebi belli oldu

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ "AŞIRI ALIM" TELAFİ EDİLİYOR

Teknoloji devinin aldığı kararın arkasında, COVID-19 salgını sırasında internet alışverişlerine olan talebin patlamasıyla yapılan aşırı işe alımlar da önemli bir rol oynuyor. Tıpkı Meta ve Microsoft gibi pandemi döneminde kadrosunu hızla genişleten Amazon, şimdi yeniden yapılanma sürecine girmiş durumda.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan yöneticiler de benzer bir tabloya dikkat çekmişti. Reuters'a konuşan iki yönetici, yapay zekanın aslında planlanan işten çıkarmalar için şirketler tarafından bir "bahane" olarak kullanıldığını öne sürmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp paralı abonelik dönemini başlatıyor: Fiyat belli oldu
Çin’den hayalet uçağı ABD’yi endişelendirecek
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.