Editor
Editor
 Özge Sönmez

Muhittin Böcek'in oğlu ve gelinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve gelininin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

28.01.2026
28.01.2026
saat ikonu 13:28

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve gelininin uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Tutuklu bulunan Gökhan Böcek’in ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gelininin uyuşturucu (Kokain) testi pozitif çıktı.

55 MİLYON 200 BİN LİRA

Dosya kapsamında alınan ifadeler ve mali incelemelerde, Mustafa Gökhan Böcek'in Zeynep Kerimoğlu ile yürüttüğü boşanma sürecinde kullanılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan iş insanı B.Ç.'den para talep ettiği iddiasına yer verildi. İddianamede, B.Ç.'nin bir döviz bürosu aracılığıyla iki ayrı işlemle toplam 55 milyon 200 bin lira gönderdiğinin belirlendiği ifade edildi. Söz konusu paranın Mustafa Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e ulaştığı, Mustafa Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun 30 Ekim 2024'te boşandığı, para transferinin ise 26 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildiği iddianamede yer aldı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

İddianamede, Zuhal Böcek'e ait el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan e-posta ihbarı üzerine Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'ten alınan vücut örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı bilgisine de yer verildi. Bu tespitler üzerine "uyuşturucu madde kullanmak" suçuna ilişkin her iki şüpheli yönünden dosyanın ayrılarak, ilgili soruşturma bürosuna gönderildiği belirtildi. Tutuklu bulunan Gökhan Böcek’in ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gelininin uyuşturucu (Kokain) testi pozitif çıktı.

RÜŞVETİN DÖVİZ VE ALTIN ÜZERİNDEN SİSTEME SOKULDUĞU İDDİASI

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in haksız şekilde elde edildiği değerlendirilen paraları çeşitli taşınır ve taşınmaz alımlarıyla sisteme sokmaya çalıştığı, bazı ihaleler karşılığında Muhittin Böcek adına üçüncü şahıslara saat hediye edildiği, yine üçüncü kişiler üzerine araç devri yapıldığı iddialarına yer verildi. Ayrıca, iskan verilmesi karşılığında gayrimenkul devri yoluyla rüşvet alındığı yönünde tespitler bulunduğu kaydedildi. Savcılık, belediyeden ihale alan bazı iş insanlarının hak edişlerini alabilmeleri için Mustafa Gökhan Böcek'in baskı kurduğu, bu süreçte elde edilen paraların döviz firmaları üzerinden altın veya döviz alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokulduğunu değerlendirdi.

#Gündem
