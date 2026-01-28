ABD'den vize isteyen Türk vatandaşlarına uyarı: Hesaplarınızı açın!

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025’ten itibaren F, M ve J ile H-1B ve H-4 vize başvurularında tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının “herkese açık” olarak düzenlenmesinin zorunlu olacağını açıkladı.

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren bazı göçmen olmayan vize başvurularında sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini duyuran ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayımladı.

Büyükelçiliğin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir."

https://x.com/USEmbTurkiye/status/2016420983821754413