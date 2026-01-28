Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'den vize isteyen Türk vatandaşlarına uyarı: Hesaplarınızı açın!

ABD'nin vize kuralı kararı uygulamaya girdi. Türkiye Büyükelçiliği, uyarıda bulundu. F, M ve J ile H-1B ve H-4 vize başvurularında tüm sosyal medya hesaplarının açık olması istendi.

ABD'den vize isteyen Türk vatandaşlarına uyarı: Hesaplarınızı açın!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 12:36

'nin Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025'ten itibaren F, M ve J ile H-1B ve H-4 başvurularında tüm hesaplarının ayarlarının "herkese açık" olarak düzenlenmesinin zorunlu olacağını açıkladı.

ABD'den vize isteyen Türk vatandaşlarına uyarı: Hesaplarınızı açın!

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren bazı göçmen olmayan vize başvurularında sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini duyuran ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD'den vize isteyen Türk vatandaşlarına uyarı: Hesaplarınızı açın!

Büyükelçiliğin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir."

https://x.com/USEmbTurkiye/status/2016420983821754413

