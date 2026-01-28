Kıyamet Saati ilk kez gece yarısına bu kadar yaklaştı! Dünya'nın ömrü kısaldı

Bilim insanları, Kıyamet Saati'nde değişiklik yaptı. Seksen yıl sonra ilk kez saat gece yarısına bu kadar yaklaştı. İnsanların Dünya'yı yaşanmaz hale getireceği zamanı temsil eden gece yarısına artık 85 saniye var.

Atom Bilimcileri Bülteni, iklim krizi, nükleer savaş riski ve yapay zekanın denetimsiz kullanımı gibi tehditleri gerekçe gösterdi ve saatte değişiklik yaptı. Saat, 1947'de kuruldu ve geçtiğimiz yıl 89 saniyeyi gösteriyordu.

DÜNYA FELAKETE ARTIK DAHA YAKIN

Bilim insanları, Rusya, Çin, ABD ve diğer ülkelerin giderek daha rekabetçi, agresif, milliyetçi çizgide ilerlemesinin riskleri artırdığını belirtti. Ayrıca nükleer silahlı devletlerin dahil olduğu çok sayıda askeri operasyon, çatışmalar da bu durumu etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan gerilimi ve ABD ile İsrail’in İran'a yönelik saldırıları risk başlıkları arasında yer aldı.

KÜRESEL MUTABAKATLAR ÇÖKÜYOR

Euronews'in haberine göre, açıklamada, ''Zorlukla elde edilmiş küresel mutabakatlar çöküyor; bu durum, kazananın her şeyi aldığı büyük güç rekabetini hızlandırıyor ve nükleer savaş, iklim değişikliği, biyoteknolojinin kötüye kullanımı, yapay zekanın (AI) potansiyel tehdidi ve diğer kıyamet senaryolarının risklerini azaltmak için hayati öneme sahip uluslararası iş birliğini zayıflatıyor'' denildi.