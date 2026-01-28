Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Kıyamet Saati ilk kez gece yarısına bu kadar yaklaştı! Dünya'nın ömrü kısaldı

Kıyamet Saati artık gece yarısına daha yakın. Saat, seneler sonra güncellendi. Saat ilk kez gece yarısına bu kadar yakın bir şekilde ayarlandı.

Kıyamet Saati ilk kez gece yarısına bu kadar yaklaştı! Dünya'nın ömrü kısaldı
28.01.2026
28.01.2026
saat ikonu 10:34

Bilim insanları, Kıyamet Saati'nde değişiklik yaptı. Seksen yıl sonra ilk kez saat gece yarısına bu kadar yaklaştı. İnsanların Dünya'yı yaşanmaz hale getireceği zamanı temsil eden gece yarısına artık 85 saniye var.

https://x.com/BulletinAtomic/status/2016167623810028020

Atom Bilimcileri Bülteni, iklim krizi, nükleer savaş riski ve yapay zekanın denetimsiz kullanımı gibi tehditleri gerekçe gösterdi ve saatte değişiklik yaptı. Saat, 1947'de kuruldu ve geçtiğimiz yıl 89 saniyeyi gösteriyordu.

Kıyamet Saati ilk kez gece yarısına bu kadar yaklaştı! Dünya'nın ömrü kısaldı

DÜNYA FELAKETE ARTIK DAHA YAKIN

Bilim insanları, Rusya, Çin, ABD ve diğer ülkelerin giderek daha rekabetçi, agresif, milliyetçi çizgide ilerlemesinin riskleri artırdığını belirtti. Ayrıca nükleer silahlı devletlerin dahil olduğu çok sayıda askeri operasyon, çatışmalar da bu durumu etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan gerilimi ve ABD ile İsrail’in İran'a yönelik saldırıları risk başlıkları arasında yer aldı.

Kıyamet Saati ilk kez gece yarısına bu kadar yaklaştı! Dünya'nın ömrü kısaldı

KÜRESEL MUTABAKATLAR ÇÖKÜYOR

Euronews'in haberine göre, açıklamada, ''Zorlukla elde edilmiş küresel mutabakatlar çöküyor; bu durum, kazananın her şeyi aldığı büyük güç rekabetini hızlandırıyor ve nükleer savaş, iklim değişikliği, biyoteknolojinin kötüye kullanımı, yapay zekanın (AI) potansiyel tehdidi ve diğer kıyamet senaryolarının risklerini azaltmak için hayati öneme sahip uluslararası iş birliğini zayıflatıyor'' denildi.

