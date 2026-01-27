Mavi Bölge'de nasıl 100 yaşına kadar yaşıyorlar? İşte basit bir '%80 hilesi'

İtalya, Japonya, Kosta Rika gibi birbirinden çok farklı ülkelerin dikkat çeken ortak bir noktaları var. Bu bölgeler, 'Mavi Bölge' sayılıyor. Buralarda yaşayanların 100 yaşına ulaşma olasılığı, ortalama vatandaşlardan önemli ölçüde daha yüksek.

BİR BESLENME PRENSİBİ

Bu bölgelerde yaşamayanlar için ise uzmanlar, bölge sakinlerinin sırrını açıkladı. Araştırmacılar, 'Hara Hachi Bu' veya '%80 hilesi' denilen bir yaklaşıma dikkat çektiler. Bir beslenme prensibi olan bu yaklaşıma ayak uyduranlar sadece yüzde 80 doygunluğa ulaşarak yemek yiyor. Bu yüzden de uygulamaya bu isim verildi.

The Mirror'ın haberine göre, bu yaklaşımın, aşırı yeme içmenin ardından ortaya çıkan bilindik 'yemek sonrası uyuşukluk' hissini önlediğine ve sakinlerinin gün boyunca enerjik kalmalarını sağladığına inanılıyor.

''DOYDUM YERİNE ARTIK AÇ DEĞİLİM''

Araştırmacı Dan Buettner'e göre, bu teknik Japonya'nın en küçük adalarından biri olan Okinawa'da ortaya çıktı. Buettner, "Uzun vadede ölçülü beslenmenin sırrı, Okinawa halkının çevresini ve alışkanlıklarını taklit etmektir. Bir Amerikalının 'Doydum' demesiyle bir Okinawalı'nın 'Artık aç değilim' demesi arasında önemli bir kalori farkı vardır." diyor.

HASTALIK RİSKİ DE AZALIYOR

Çalışmalara göre, Okinawa sakinleri, genellikle 2 bin ila 2 bin 500 kalori yerine yaklaşık 1900 kalori tüketerek 'kalori açığı' oluşturuyorlar. Bu şekilde yaşa bağlı hastalık riski de azalıyor. Bu görüşlere pratisyen hekim Dr. Deborah Lee de katılıyor. Lee, daha az yemenin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya bile yardımcı olabileceğini söyledi.

YAVAŞ YEMEK YARDIMCI OLUR

Lee, ''Öğününüzün %80'inin nasıl görüneceğini hayal edin ve %20'sini geride bırakmayı hedefleyin.'' diyor. Ayrıca yavaş yemenin %80 kuralına uymaya yardımcı olacağını da belirtiyor. Öte yandan 2012 yılında yapılan bir araştırmanın bulguları , daha yavaş yemenin daha fazla doygunluğa ve öğünler arası açlık hissinin azalmasına yol açabileceğini gösteriyor.

MAVİ BÖLGE NEDİR?

Mavi bölge , fiziksel aktivite, düşük stres, zengin sosyal etkileşimler, yerel bütünsel gıda diyeti ve düşük hastalık oranı kombinasyonundan dolayı insanların 100 yaşın üzerinde olağanüstü uzun ömürlere sahip olduğu iddia edilen dünyadaki bir bölgedir.